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拜登父子貪污事件再發酵 烏國指有另一部罪證電腦

2020-10-20 列印
　　拜登父子貪污事件又有新進展，繼上周《紐約郵報》踢爆拜登次子亨特送手提電腦涉與烏克蘭公司存在利益掛鈎等證據，烏克蘭國會議員杰爾卡奇（Andrii Derkach）上周五再爆，指還有另一部藏貪腐證據的手提電腦。不過杰爾卡奇的爆料，受外界質疑。據悉，他在本年九月才被美國財政部認定為「俄羅斯特工」，為莫斯科工作「逾十年」。美國財政部早前更發佈「杰爾卡奇和俄羅斯情報局有密切關聯」，「直接或間接參與、贊助、隱藏、或以其他任何方式進行外國勢力干預行動，以試圖破壞本年的美國總統大選」。

特朗普：輸了剃光頭

　　力求連任的總統特朗普乘機批評，拜登為腐敗政客，又形容拜登和亨特經營「犯罪企業」，較民主黨前總統候選人希拉莉更不堪。特朗普更在造勢活動上口出狂言，承諾選輸了就剃光頭，更表示自己光頭，也會是美國歷來最帥的總統。

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