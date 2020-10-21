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全自動化採集塵埃石塊 NASA探測器將登陸「貝努」小行星

2020-10-21 列印
　　美國太空總署（NASA）的小行星探測器「Osiris-Rex 號」即將展開一項艱巨任務，嘗試與一個名叫「貝努」（Bennu）的小行星進行一次「蜻蜓點水式」的接觸，採集小行星上面的塵埃和石塊樣本，帶回地球作研究之用。如任務成功，這將是五十年來最大規模的外太空採集行動。

        　　「Osiris-Rex號」定於周三國際時間二十二時十五分（香港時間周四清早六時十五分）左右降落在「貝努」的表面，到時會攪動及揚起塵埃，方便採集樣本，整個接觸過程將會全自動化。

　　當局預料，整個接觸過程只持續十數秒。科學家希望搜集到「貝努」小行星上面最少六十克塵埃、土壤和石塊樣本。如果幸運的話，或可採集到多達一公斤。



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