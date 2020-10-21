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梅拉尼婭康復 重返競選活動

2020-10-21 列印
　　早前與丈夫特朗普一同確診感染新冠肺炎病毒的美國第一夫人梅拉尼婭，定於當地時間周二晚恢復公開活動，跟隨特朗普前往賓夕凡尼亞州伊利鎮出席競選集會，為丈夫打氣。一年以來，梅拉尼婭均很少參與丈夫的競選活動。她的女發言人格里沙姆表示，受到疫情及各項限制性措施影響，梅拉尼婭的工作也受到阻礙。當特朗普聲稱自己已完全康復，並頻頻出席競選活動時，梅拉尼婭一直保持低調，甚少公開露面。

　　據悉，特朗普本周四與民主黨總統候選人拜登進行最後一場辯論時，梅拉尼婭也會在台下支持丈夫。

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