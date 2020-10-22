泰國將解除緊急狀態

昨日下午泰國有民眾於勝利紀念碑前遊行至總督府。因應示活動影響，當地的地鐵服務暫停。而首相巴育（Prayut）重申，利用安理會解決問題並共同討論解決辦法，更指除非緊急狀態，否則很快撤回緊急狀態令。據報，同日有六名大學生向法院提呈，要求撤銷緊急法令。另早前示威中被捕的學生領袖帕努莎亞和巴里，在獲准保釋離開隨即再被捕，並於周三再上庭再提保釋被拒。泰國「自由青年運動」的社交媒體，再次召集民眾從勝利紀念碑遊行到總督府，期間更建議示威者要為上前線「做好準備」，籲大家戴著防護裝備、帽子、眼鏡等。不過直到截稿為止，未爆衝突。



首相巴育（Prayut）就抗議情況發表了一項聲明，企圖安撫民眾。重申利用安理會解決問題並共同討論解決辦法，他呼籲大家各退一步，回歸「對話」，通過對話的代表表達想法和需求。他表示「我將邁出第一步，以減少暴力的升溫」，又指「請示威者對他們的國家表示誠意」。



