《紐時》揭特朗普在華投資 競選活動狂批拜登經濟政策

美國總統特朗普經常質疑民主黨對手拜登的對中國立場。不過《紐約時報》報道指，其稅務記錄顯示，特朗普曾為了經商，於中資銀行開戶繳稅，卻未申報相關資料。據紐時分析其稅務記錄發現，特朗普在中、英及愛爾蘭擁有未出現在申報上的銀行帳戶。暫時未清楚特朗普共有多少海外金融機構開戶。特朗普於賓州競選活動中緊咬拜登的經濟政策，指他令賓州失去大批工廠；質疑他勾結外國勢力，又指「如果他贏了，中國將接管美國」。



最新民調顯示，拜登在全國領先約十個百分點，但特朗普在六州落後幅度比四年前同期還小，翻盤仍有望。另美媒報道，特朗普周二突然中斷專訪，又發推文炮轟主持人未戴口罩，並指相關專訪不實和偏頗，他打算預早公開專訪內容。