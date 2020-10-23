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美大選前夕襲來 「冰箱星球」撞地球 末日真兇不是它？

2020-10-23 列印
　　美國天文學家泰森（Neil deGrasse Tyson）於上周日透露，在美國大選前夕將會有一顆冰箱大小的小行星衝撞地球！不過並不足以對地球造成傷害，所以泰森指「如果世界在二○二○年結束，那將不是宇宙的錯」。

　　泰森在社交媒體上發佈相關消息，據稱，該太空岩石名為「2018VP1」，目前正以每小時超過四萬公里的速度向地球衝過來。不過由於它只有一個冰箱那麼大，所以不足以構成危害。NASA亦表示此行星擊中地球的機率是千分之四點一。

　　據了解，「2018VP1」早於二○一八年已被在加州的巴洛馬天文台（Palomar Observatory）發現。

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