奧巴馬為拜登站台拉票 抨擊特朗普無認真做事

美國前任總統奧巴馬周三在一個競選集會上亮相，為民主黨總統候選人拜登拉票，是他第一次為拜登站台。分析指，奧巴馬到現在才公開亮相，是想在適當時機借助他的影響力爭取年輕人和有色人種的支持。而周四美國參議院司法委員會就巴雷特出任最高法院大法官一事進行表決。該委員會內的民主黨議員揚言杯葛，不參與投票。



奧巴馬於出席拜登的戶外競選集會說：「我從來沒想過特朗普會擁抱我的理想或延續我的政策，但我真的希望他為了國家着想，認真地去做事，但沒有發生。除了為了他自己和他的朋友外，他無興趣去做事或幫助任何人。」



奧巴馬接着攻擊特朗普及其政府對抗新冠肺炎疫症的表現，指他的防疫操作令他自己都染疫。他說，如果領袖們每天都在說謊，民主是行不通的。