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特朗普搶閘發佈《60分鐘》片段

2020-10-24 列印
　　美國總統特朗普早前參與美國哥倫比亞廣播公司（CBS）時事節目《60分鐘》訪問中途離場事件，餘波未了。離場後特朗普指責主持人斯塔爾偏頗及不戴口罩外，更揚言會預早公佈相關受訪片段，而他周四早上就於facebook搶先公開片段，引起CBS不滿，指責其違反雙方在錄影之前所達成的協議。

　　CBS新聞部發表聲明稱：「白宮史無前例地不遵守他們與CBS新聞部所達成的協議，公開發佈他們的片段，但這不會妨礙《60分鐘》作出全面、公平和前後連貫的報道。

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