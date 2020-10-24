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民眾曼谷監獄前「過夜」 抗議囚禁示威者

2020-10-24 列印
■潘道林（車上）早上獲釋下午就到場鼓勵參加活動者。網上圖片
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　　泰國昨日下午民眾在七地點舉行集會，以表訴求。而在曼谷特別監獄前就有一場名為「營地，而不是監獄」的運動，參加群眾將在不妨礙交通的情況下於監獄前「過夜」，以抗議當局囚禁多位示威者。早前示威中被捕後又被釋放的青年領袖之一的潘道林（Phai Daolin）亦到場鼓勵參加活動者，更宣佈將抗爭至總理巴育辭職為止。

　　泰媒指，昨早上訴法院發佈命令，允許暫時釋放潘道林。由於事件仍在調查中，暫時允許釋放被告。同日泰警開始調查從本月十三日至二十三日對示威者相關的八十一宗起訴，據報七十八名被告中，有四人因違反緊急法令而受到起訴。目前有七十宗起訴已處理，還有八宗涉事人士仍被拘留。

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