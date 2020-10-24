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全球最巨型音樂噴泉揭幕

2020-10-24 列印
　　中東杜拜一座全新興建的巨型噴水池「棕櫚噴泉」（Palm Fountain，圖），周四隆重揭幕，儀式更以串流形式全球直播。據報，新景點已獲《健力士世界紀錄大全》確認是全球最巨型的噴水池。全球最大的噴水池到底多大？「棕櫚噴泉」面積達一千三百平方米，有超過一百二十八個超級噴頭，射出高達一百零五米的水柱，並有逾三千盞 LED 燈。



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