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紐約梅西百貨破傳統 疫下取消聖誕節活動

2020-10-24 列印
　　疫情之下，美國有一百六十年歷史的梅西百貨公司（Macy's）周四宣佈，旗下的紐約旗艦店將不會安排聖誕老人與小朋友見面和拍照。

  消息一出，很多小朋友都因此而失望。據了解，每年有逾二十五萬人特地至紐約的梅西百貨看聖誕老人。外電報道引述梅西百貨的考量，公司指據過往經驗，大人和小孩要在擠逼的環境內等候與聖誕老人拍照。

　　故在目前的情況下，很難安排一個安全的環境進行相關活動。

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