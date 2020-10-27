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逾5900萬選民提前投票　 拜登子被爆吸毒捲艷照門

2020-10-27 列印
　　美國大選局勢繼續發展，據外電報道指本屆的提早投票人數創新高，直至上周日為止，已有逾五千九百萬人提早投票。

　　美國有線新聞網（CNN）調查目前收到的選票中，支持民主黨的選民較多。另外，拜登兒子亨特的相關醜聞繼續發酵，除通烏涉貪，更爆出亨特吸毒及與數名女子發生性行為的影片和照片在網上流傳。有報道更認出其中一名未成年女事主懷疑是亨特的侄女拜登家族的娜基塔。

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