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日11歲小暖男 助迷路女獲表揚

2020-10-27 列印
　　本月中日本福岡警局因一名小五男孩成功幫助一名迷路小女孩，而頒授感謝狀予男孩今村晄（圖），以示表揚。日媒報道指，在上月二十九日夜間，今村晄正打算由珠算補習社踏單車回家時，發現一名牽着小狗的小女孩在哭泣。他上前詢問方知對方在與朋友一起帶狗去散步時，不幸走散並迷路了。

　　今村晄隨即致電父親，並按其建議將小女孩帶回有大人在的補習社，最後在多方協助下，小女孩最終被其父母接回。據今村晄指，由於當時環境昏暗，雖有不少大人經過，但沒人幫忙，他就覺得「自己必須做點甚麼」。

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