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巴雷特任最高法院大法官 強調不會成為總統「棋子」

2020-10-28 列印
　　離美國大選不足一周，受力求連任的美國總統特朗普提名的保守派大法官人選巴雷特，昨日於白宮在特朗普見證下宣誓就任終身制的高院大法官。特朗普形容，這是美國重大的一天。而巴雷特就強調，自己不會成為總統的「棋子」，去影響選舉或其他重要議題。

  目前最高法院正進行的訴訟，除對平價醫療法案、婦女墮胎權等作關鍵判決，亦包括北卡羅來納州與賓夕凡尼亞州的選舉程序爭議。

  由於涉及郵寄投票郵戳截止期限，巴雷特的判決，或許將影響搖擺州最後投票結果。

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