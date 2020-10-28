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反對派再次建議巴育辭職

2020-10-28 列印
■泰國首相巴育。網上圖片
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　　泰國國會昨日繼續進行緊急會議，商討如何應付近日的大型示威。反對派再次建議首相辭職，而首相巴育就花長時間解釋他的職責，並表示「只有舊一代和新一代必須一起工作，共同創造未來歷史，那泰國才可持續發展」。首相巴育昨日於國會上表示：「不要忘記歷史是現在和未來。所有泰國人，其宗教、國籍都在泰國。我無法控制（他們）必須愛泰國，但必須感謝孕育他們的土地。」

　　反對派「向前邁進」同日呈交了保衞遊行自由議案，早前出現示威者被襲事故的蘭甘亨大學，其校方未就事件回應，示威組織促大學調查及處理相關問題。





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