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嚴守防疫措施 每日僅接待675人 「天空之城」馬丘比丘下月重開

2020-10-29 列印
　　秘魯舉世聞名的歷史古蹟馬丘比丘，因疫情影響關閉了七個月後，終於下月一日重開。外電指，有關工作人員正忙於進行最後準備，而此次是馬丘比丘作旅遊景點以來，第二次關閉。

　　據報道引述馬丘比丘考古公園園長巴斯坦特指，重新開放後，也要實施各種限制，只能接待最高容納量的三成遊人入內，藉以遵守政府衞生部門所發出的防疫指引。目前工作人員正忙於修補道路、路牌和標誌。

　　馬丘比丘是十五世紀興建的石造建築，獲聯合國教科文組織列為世界遺產。為了保護古蹟，當局限制每日入場人數為二千二百四十四人，不過重開後會進一步縮減至六百七十五人。

　　報道更指，有「天空之城」之稱的馬丘比丘，對上一次關閉是二〇一〇年，當時受到連場豪雨影響，暫停接待遊人。

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