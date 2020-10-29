比利時前國王私生女 獲承認身份首與生父會面

布魯塞爾王宮還發佈一張合照，照片中黛爾芬公主與阿伯特二世和他的妻子波拉皇后在皇室住所會面，三人並坐看着鏡頭微笑。
阿伯特二世、波拉王后和黛爾芬公主發表聯合聲明說：「我們在美景宮會面，期間我們每個人都能平心靜氣並帶著同理心，來表達各自感受和經歷。」聲明更指他們一同決定踏出和平前進的一步。
阿伯特二世長久以來拒絕承認女兒的身份，黛爾芬歷經七年官司後，終於獲准可使用皇室姓氏，正式獲得「公主」稱號。
國際旅遊業停擺，國泰航空大裁員後，有本地旅行社捱不住，開始削減成本。新華旅遊向員工發通告，要求由十二月起全體停薪留職，約三百名員工受影響。 新華旅遊本周二向全體員工發通告，指近一年零收入，公司陷入困境...
2020-10-29
中美科技戰爭持續，其中被戰火波及的中國科企華為，其副董事長兼首席財務官孟晚舟(見圖)的引渡案，周二進入本輪第二天聆訊。外電報導焦點仍是加拿大與美國當局在拘捕行動中是否濫用程序。而首位出庭的證人加拿大皇家騎警警官耶普（Winston Yep）受到孟晚舟辯護律師的「猛攻」。 律師就拘捕行動中多個程序問題質疑耶普，耶普回應，他們沒有計劃在機上拘捕孟晚舟，又稱邊防人員有其對孟晚舟入境狀況的關注，警方認為應先讓邊防人員完成程序，才展開拘捕。行動前一晚簽署的宣誓書內容錯誤的描述，耶普就指自己當時確實未有想起矛盾之處。而當局在拘捕孟晚舟時與美方的密切溝通問題，加方就否認並提交宣誓書作證明...
2020-10-29
秘魯舉世聞名的歷史古蹟馬丘比丘，因疫情影響關閉了七個月後，終於下月一日重開。外電指，有關工作人員正忙於進行最後準備，而此次是馬丘比丘作旅遊景點以來，第二次關閉。 據報道引述馬丘比丘考古公園園長巴斯坦特指，重新開放後，也要實施各種限制，只能接待最高容納量的三成遊人入內，藉以遵守政府衞生部門所發出的防疫指引。目前工作人員正忙於修補道路、路牌和標誌。 馬丘比丘是十五世紀興建的石造建築，獲聯合國教科文組織列為世界遺產。為了保護古蹟，當局限制每日入場人數為二千二百四十四人，不過重開後會進一步縮減至六百七十五人。 報道更指，有「天空之城」之稱的馬丘比丘，對上一次關閉是二〇一〇年，當時受...
2020-10-29
於上周五截標的大埔滘段住宅地皮，昨日公佈招標結果，由熙譽發展以4.51億，力壓其餘7間財團奪地，以可建樓面約100721方呎計，每方呎樓面地價4478元，稍低於市場估值，該公司董事為陳思遠，為雅居樂陳...
2020-10-29
歐美新冠肺炎疫情持續嚴峻，多國均要加強防疫措施，市場擔心本已疲弱的環球經濟因此進一步受創，美股三大指數早段挫逾2%，杜指曾跌746點。港股夜期亦受外圍股市下跌拖累，中段跌156點，見24444點，較恒...
2020-10-29
熱刺月初借用中鋒卡路士雲尼斯奧斯，就是希望他出任攻擊皇牌哈利卡尼的替補，在重要性較次的賽事或後者缺陣時上陣。這名廿五歲巴西前鋒上周歐霸J組首次披甲，就交出兩次助攻成球隊擊敗寧斯的功臣，此子今晚次輪再次出場，勢領軍作客擊敗實力平平的比利時球隊安特衞普，支持客勝。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周五凌晨1:55直播） 自老將洛蘭迪離隊後，尋覓後備中鋒多時的熱刺，終在月初轉會市場關閉前完成任務，從葡超賓菲加借入中鋒卡路士雲尼斯奧斯，季尾可以選擇以四千五百萬歐羅（約四億一千萬港元）買斷。此子在上周歐霸主場對奧地利球隊寧斯時首度上陣，立即展現功架交...
2020-10-29
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
在圈中人緣甚佳的無線前「金牌監製」錢國偉（Wilson），前日因胰臟癌病逝，享年58歲，眾多好友及曾合作的藝人深感惋惜。薛家燕前晚談到Wilson病逝時眼泛淚光，慨歎娛圈痛失人才，而多位獲Wilson...
2020-10-29
全球疫情大流行，摧殘各地經濟，香港最新失業率升至百分之六點四，創近十六年來新高，但最差情況剛開始，國泰航空大裁員，留下者要接受大減薪，一場裁員風暴刮起，昨天有旅行社要求全體員工停薪留職，料與旅遊業有關的各行業，將難逃減薪裁員的命運。現在是打工一族最艱苦的時刻，也是畢業生最大的考驗。 昨天有機構推出青年就業及資助計劃，提供六百全職或短期工作空缺，而勞工處亦舉行招聘會，提供逾二千五百個職位空缺。傳媒報道，有找工作人士表現務實，好像有國泰前空姐願意轉職任機場保安，也有失業者稱以前月入二萬元，即使減薪三成也願重投職場，以維持生活。有人力資源專家指出，人浮於事，被裁的員工，若想再入行...
2020-10-29
早前何良憑「君臨大地」取勝打破悶局，賽後接受訪問時亦指限於兵源問題以致爭取成績不易，他表示現時唯有盡力而為，且看他開胡後能否盡早再取頭馬了。另外看到何良在巫顯東接受研訊時所作出的證供，明顯對巫十分有利，也令這位華將最終免被施極刑而只是受到競賽小組的嚴厲告誡而已。可見騎師被研訊騎法時，練馬師的證供往往是重要一環，如果連練馬師也不滿的話，涉事的騎師便難有運行。 至於最近出現如「浪漫組合」或「機械戰士」那類惹人懷疑的鏡頭，其實已是接近值得研訊騎法的界線，可見要否研訊只是視乎競賽小組的取態，而當中自有不少邊緣個案。 回說上周在本欄提及的「堅有料」，在十月十八日賽後經獸醫檢查過未有發...
2020-10-29