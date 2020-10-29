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比利時前國王私生女 獲承認身份首與生父會面

2020-10-29 列印
　　比利時前國王阿伯特二世與私生女黛爾芬博埃爾首度見面。皇室聯合聲明「在歷經混亂、創傷和痛苦後，現在是寬恕、療瘉與和解的時刻。」

　　布魯塞爾王宮還發佈一張合照，照片中黛爾芬公主與阿伯特二世和他的妻子波拉皇后在皇室住所會面，三人並坐看着鏡頭微笑。

　　阿伯特二世、波拉王后和黛爾芬公主發表聯合聲明說：「我們在美景宮會面，期間我們每個人都能平心靜氣並帶著同理心，來表達各自感受和經歷。」聲明更指他們一同決定踏出和平前進的一步。

　　阿伯特二世長久以來拒絕承認女兒的身份，黛爾芬歷經七年官司後，終於獲准可使用皇室姓氏，正式獲得「公主」稱號。

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