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共和黨20前檢察官 集體倒戈支持拜登

2020-10-29 列印
　　美國總統大選臨近，兩陣營奇招盡出，「醜聞」及「黨員轉向」都是常態。而周二有二十名隸屬共和黨的前任聯邦檢察官一同集體表態「撐拜登」，並指責特朗普威脅法治。而力求連任的特朗普就指，眾議院議長佩洛西推遲針對疫情的新一輪刺激經濟方案，揚言自己當選就會「完全不同」。

        據這批前任檢察官聯署一封公開信，指責特朗普把司法部當作他的個人律師事務所，向政府律師施加壓力，要他們協助保護他的政治盟友，攻擊他的政敵。另早前聲稱廿多年前被特朗普強姦的專欄作家卡羅爾，入稟法院控告特朗普誹謗事故，周二被法官駁回由司法部代替特朗普充當這宗訴訟的與訟人。意味誹謗訴訟可以繼續，對特朗普來說是一大挫折。



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