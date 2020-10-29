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馬克龍言論　 惹伊斯蘭多國不滿

2020-10-29 列印
　　法國總統馬克龍被指針對伊斯蘭教的言論風波一直發酵，多個信奉伊斯蘭的國家都出現「反馬克龍」行動，不過多個歐盟成員國則表態支持馬克龍。 法國向身處示威國家的海外公民，建議要小心行事。

　　據報，土耳其總統埃爾多安直接建議，馬克龍應接受精神科檢查。馬來西亞就強烈譴責，其誹謗伊斯蘭教的言論和挑釁行為；而伊朗傳召法國外交官抗議，當地報章就形容馬克龍是魔鬼。巴基斯坦和科威特均批評，馬克龍冒犯了全世界的穆斯林。 孟加拉就先有四萬民眾上街，抵制法國貨，燒毀馬克龍肖像，要求驅逐法國大使，更形容其「崇拜撒旦」。

　　連法國當局都直指，馬克龍言論版扭曲，當中有政治目的，又要求外界停止毫無意義的抵制。



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