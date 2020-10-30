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聖母院現斬首恐襲 三死包括神職人員

2020-10-30 列印
■法國東南部城市尼斯發生持刀襲擊。網上圖片
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　　法國尼斯發生一宗持刀襲擊斬首事件，據報兇徒在南部尼斯聖母院教堂發動襲擊，造成最少三人死亡，多人受傷，而其中一名女子更被斬首。目前警方已經扣留疑兇。當地市長指， 兇徒在案發時曾高叫「真主偉大」，形容是恐怖主義事件。外媒報道指，此案件的犯案手法與巴黎早前的教師被斬首案相似；其中一名死者，相信是神職人員，在教堂內死亡。警方相信兇嫌是單獨犯案，法國反恐部門正調查案件。

　　早前巴黎亦發生一名歷史教師被指展示穆斯林先知漫畫後，被疑似伊斯蘭極端份子當街砍殺斬首。

　　法國總統馬克龍其後出席該老師的追悼會時，表明不會拋棄政治漫畫及創作。不過言論被指針對伊斯蘭教，並在世界各地都引起信奉伊斯蘭教的人士不滿，多國出現示威及抗議。

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