波蘭禁墮胎示威 罷工行動擴大

波蘭憲制法院上周裁定孕婦如果因為驗出腹中胎兒畸形或者出現異常而進行墮胎手術，屬違反憲法。觸發民眾不滿因而出現全國示威。昨日抗爭行動已進一步升級，不但愈來愈多人加入罷工，更要求推翻該項裁決，保障婦女權益。不過政府保持強硬態度，堅稱法院作出的已經是最後裁決，並揚言會嚴厲對付違法的示威活動。



現任副總理、被視為在政府內握有實權的執政法律與公正黨黨魁卡欽斯基警告，民眾的抗議行動是企圖「摧毀」波蘭。他敦促國民捍衛國家和天主教會。在周三，許多私營公司都批准女員工罷工一天，但有其他人包括男性都加入罷工行列，支持女性爭取應有的權利。入夜後，華沙市中心仍有數以千計的群眾聚集。示威者高叫「這是戰爭」口號。一名女示威者說：「我也想留在家中，但現在有一個政府我要出來推翻。」



