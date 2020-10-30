「德州電鋸殺人狂」庭院 血淋淋超驚嚇鄰居報警

一年一度的萬聖節臨近，美國德州東達拉斯一戶人家的院子由於萬聖節佈置得有如「德州電鋸殺人狂」路過該地一樣，多具「遺體」及鮮血四濺，導致多位鄰居報警。在得知是萬聖節裝飾，被警方大讚裝飾很酷。



據美媒報道，德州藝術家諾瓦克（Steven Novak）今年的萬聖節佈置是一個超真實的犯罪現場。先是一具男性遺體雙手朝下掛在屋頂上，後腦杓上還插了一根棍子；大門前一名男子倒臥血泊中，他的頭顱被保險箱壓得粉碎；而庭院小路上倒臥了另一具男屍，電鋸筆直插進他的背部，他身旁還有一具用黑色大塑膠袋包裹的屍袋。



原來是萬聖節裝飾



諾瓦克還在現場倒了大量的假血，更因為天氣關係每日「補血」。最終被鄰居報警處理，事件知道是虛驚後，警察雖讚他的裝飾，但由於收到太多投訴，都必須回報上級。



