  • 2020年10月31日 星期六
  • 25º
  • 63%
熱門： 黎智英Mark Simon暴動警察制服練功券

日報新聞 > 國際

拜登稱當選後進一步加強韓美關係

2020-10-31 列印
■拜登對支持者說：「如果佛羅里達變成藍色（民主黨的代表色），那就結束了。」美聯社
Previous Next

　　美國大選進入白熱化，除正常拉票活動外，美國民主黨總統候選人拜登更打「國際牌」，拜登在韓聯社發表署名文章，表明一旦當選，將進一步加強韓美同盟關係，維護東亞等地區和平，不會用撤出駐韓美軍這種鹵莽的威脅，敲詐南韓。而周四總統特朗普與拜登先後至佛州拉票，媒體報道指，被視為「造王者」的佛州是傳統搖擺州份中持最多選舉人票的州份。分析估計力求連任的特朗普一定要贏出此州份才可取勝。

　　在佛州拉票期間，特朗普與拜登先後隔空交火，特朗普繼續打經濟牌，而拜登就大批對手向病毒投降。據了解，拜登其後回到愛荷華州；特朗普在威斯康星州密歇根州進行防守。拜登在韓聯社發文章大談韓美關係，表明當選將進一步加強韓美同盟關係，又表示不會用撤出駐韓美軍這種鹵莽的威脅來敲詐南韓。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd