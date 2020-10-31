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法國尼斯恐襲疑兇 本月初才到巴黎

2020-10-31 列印
■疑兇闖入尼斯市中心聖母大教堂發動襲擊，造成三人死亡。美聯社
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　　周四在法國尼斯發生的恐襲事件，調查有新進展。當局發現涉事的突尼斯兇嫌是於九月前往法國尋求庇護，不過，他不在突尼斯及法國雙方的嫌疑激進份子的監視名單上。法國總統馬克龍往尼斯市視察，並在全國封城令生效前把國家反恐警戒級別提升至最高，矢言不會向暴力低頭。

　　據法方資料指，疑兇一九九九年於突尼斯出生，上月十四日乘船離開當地，上月二十日抵意大利位於地中海的蘭佩杜薩島，本月九日到達巴黎。案發後警方在他身上找到一本可蘭經，並於他的背包內搜到兩把未用過的利刀。突尼斯保安部門消息人士透露，根據目前掌握的資料，疑兇原居於突尼斯凱魯萬市附近的西迪奧馬爾村，警方正對他在當地的家人進行問話。
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