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泰國「嘩鬼」時裝展抗議皇室品牌

2020-10-31 列印
■泰國反君主制組織「自由青年運動」周四發起「另類集會」抗議皇室的品牌。網上圖片
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　　萬聖節臨近，泰國反君主制組織「自由青年運動」周四發起「另類集會」抗議皇室品牌Sirivannavari Bangkok的新冬裝系列時裝展。國際品牌Sirivannavari Bangkok是泰國公主希里萬納哇里（ Sirivannavari Nariratana）手中國際品牌，據了解希里萬納哇里公主是泰皇的女兒。

　　「自由青年運動」的社交媒體帳號指，發起這個「另類集會」的原因是因為民眾不滿有一千三百萬泰銖稅金浪費於Sirivannavari Bangkok的國際推廣上。參加者在曼谷商業區席隆路身穿挑釁的服裝及萬聖節服裝「行紅地氈」，抗議者在席隆路上穿著的自己設計、象徵濫用人民稅金力量的服飾，及萬聖節的「應節」服裝，進行天橋表演。而街道兩旁就展示描繪運動中的藝術品和相關海報。

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