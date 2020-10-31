  • 2020年10月31日 星期六
  • 25º
  • 63%
熱門： 黎智英Mark Simon暴動警察制服練功券

日報新聞 > 國際

李雪主被冷落？ 傳金正恩舊情人玄松月上位

2020-10-31 列印
李雪主被冷落？ 傳金正恩舊情人玄松月上位
Previous Next

　　外界一直都很關注任何與北韓領導人金正恩有關的消息。而最近妹妹金與正及夫人李雪主都甚少公開露面，而金正恩舊情人玄松月（圖）本月陪同金正恩出席過多項官方活動和閱兵，更引發外界多番猜測。英媒報道指，有傳金與正在權鬥中失勢，才被玄松月上位奪權。

　　據外媒報道，慶祝勞動黨成立紀念日的閱兵中，由四十三歲的玄松月負責陪同貴賓入座，並將送給金正恩的鮮花拿走。據悉，原本這職責是由金與正負責，而玄松月本身是勞動黨中央委員會成員。韓聯社進行好壞方向分析事件，以好的角度而言，代表金正恩長大，比以前更加獨立，金與正則獲得哥哥強力支持，踏上打造自己領導力的道路；而壞的角度推測，可能是金正恩現在對妹妹感到失望。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd