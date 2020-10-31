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愛琴海逾六級地震 建築物倒塌錄海嘯

2020-10-31 列印
■土耳其伊茲密爾市有建築物損毀。美聯社
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　　愛琴海發生黎克特制逾六級的強烈地震，土耳其及希臘都感到震動，當地有建築物倒塌，並接到海嘯警報。不過截稿為止暫時未有受傷報告。據外媒指，震央位於希臘薩摩斯島東北偏北約十三公里。土耳其災害與應變管理中心指，地震強度是六點六級；不過歐洲地中海地震中心與美國地質勘探局，就分別錄得六點九及七級。

　　有港媒引述本港天文台，亦錄得此次希臘佐澤卡尼索斯群島所發生的地震，而香港就錄得七級，震央就位於羅得西北約一百八十公里。

　　土耳其傳媒報道指，伊茲密爾市有建築物損毀，部份人求救，內政部表示有六幢建築物受破壞。而希臘東部多個島以至首都雅典都有震感，部份島嶼有石塊滾下。





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