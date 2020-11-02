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愛琴海地震困七旬翁 苦候34小時獲救

2020-11-02 列印
　　愛琴海當地周五下午發生黎克特制七級淺層地震，並引發小規模海嘯，鄰近的希臘及土耳其至今共有至少五十三人死亡，逾九百人受傷，另有大量建築物倒塌。據報，土耳其總統埃爾多安已向民眾承諾政府會提供臨時房屋，並協助災民重建家園。

　　綜合外媒指，這次地震的震央位於伊茲密爾省對開愛琴海，震後更發生數百次餘震。而目前災情最嚴重的土耳其第三大城市伊茲密爾，至少有四十九人喪生，逾二十座樓宇倒塌或損毀，約五千救援人員加緊在瓦礫中搜救，至少救出約一百人。

政府承諾提供臨時房屋

　　有外媒指，救援人員救出一名被困超過三十四小時的七十歲男子，據報他目前已送院治理，但未知受傷詳情。他獲救後曾表示，自己從未失去希望。土耳其總統埃爾多安亦到災區視察，承諾政府會提供臨時房屋，並協助災民重建家園。

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