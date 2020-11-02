非洲女首富丈夫 杜拜潛水溺斃

本港近期新冠肺炎疫情以輸入病例為主，本地確診個案大為減少。正當疫情趨向緩和之際，有年輕人玩staycation（住宿度假）而爆出新染疫群組，當局不排除稍後有更多人中招，事件反映市民抗疫，切忌輕敵，而與staycation有關的行業，有需要加強規範消費者的行為，以防處所爆疫而連累他人，甚至引發疫情反彈。 據當局公佈，一名女子與七名友人在重陽節假期往梅窩銀礦灣一酒店住宿，她初步確診，感染源頭不明，同行一名電視台朋友亦被確診，有可能殃及電視台其他員工。 令人憂慮的是，女子曾與一名十五歲男親屬吃飯，後者亦不適，與他打籃球的十多名同學要強制檢疫，而各人就讀的中學停課十四天。 若果這個...

2020-11-02