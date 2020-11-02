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非洲女首富丈夫 杜拜潛水溺斃

2020-11-02 列印
　　流亡英國的安哥拉前總統桑托斯千金、非洲女首富伊莎貝爾（Isabel dos Santos）的丈夫多科洛（Sindika Dokolo），早前在杜拜對開海面潛水時遇上意外死亡，終年四十八歲。多科洛於二○○二年和伊莎貝爾成婚，兩人是倫敦大學國王學院同學，他們當年在安哥拉舉行的婚禮耗資二百五十萬英鎊（二千五百多萬港元）。兩人育有三名子女，她在丈夫死亡當天上傳一張全家福照片悼念亡夫，標題為「我的摰愛」。

　　據了解多科洛是剛果商人也是藝術品收藏家。他本身是一名富於經驗潛水員，在上周四出事，最終返魂乏術。多科洛收藏了逾五千件非洲當代藝術家作品，希望有助非洲收復藝術品及把文物回歸非洲大陸的博物館。

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