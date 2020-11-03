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盧卡申科：敢碰執法者 切斷他們雙手 ﻿白俄兩萬人上街﻿﻿警曾向天開槍﻿

2020-11-03 列印
■周日白俄羅斯警方全日拘捕二百人。美聯社
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　　周日白俄羅斯再有上萬群眾上街進行反政府示威，白俄警方一度向天開槍示警，全日拘捕二百人。而總統盧卡申科仍拒絕辭職，更警告：「任何人若敢用手觸碰執法人員的身體，都會受到嚴懲，最低限度要切斷他們雙手。」逾兩月的白俄羅斯反政府示威浪潮，未見平息。數以萬計群眾周日又在首都明斯克上街遊行，要求總統盧卡申科下台。當地傳媒報道，示威者周日分兩批湧到首都市中心，估計人數多達二萬。國內其他城市也有遊行示威，但規模較小。

　　報道引述一名示威者指：「經常有警車和載有裝備的卡車駛過示威者行列，甚至高速追逐示威者。人人都作好準備，應付局勢升級。」有目擊者稱，有警員向群眾投擲類似暈眩彈的物體。雖受到威脅，但示威者卻無意散去，繼續在街上和市中心廣場聚集。上載到社交媒體短片顯示，群眾不斷高叫：「我們相信、我們可以、我們會勝利！」口號。

人權組織促放人

　　反政府團體「Vesna-96」人權組織公開二百二十一名被扣留者的名字，要求當局放人。警方高層警告如有必要，前線執法人員可能會用槍械直接對付示威者。

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