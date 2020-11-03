  • 2020年11月3日 星期二
  • 22º
  • 69%
熱門： 民主派張竹君秦煌欺凌特權法

日報新聞 > 國際

泰皇首公開回應示威 被批「空口講白話」

2020-11-03 列印
■泰皇哇集拉隆功對改革皇室制度的示威者說：「我們都一樣愛他們」。美聯社
Previous Next

　　泰國的反政府示威持續，而泰皇哇集拉隆功周日首度開腔回應近月示威，他表示泰國是「妥協之地」，並指就算是抗議者「我們也愛他們」。而有示威領袖就認為，泰皇只是「空口講白話」。

　　近日因僧衣節而回泰國的泰皇哇集拉隆功，周日他攜皇后蘇提亞及其他皇室成員在皇宮外主持了一個儀式，為佛像更換服裝，然後出來迎接祝福者，當中很大部份人是身穿被視為皇室支持者的黃衣。

　　現場氣氛熱烈，泰皇與皇后與群眾揮手，有支持者更用手機拍攝泰皇，並向其獻花。而有部份黃衣人更高呼擁護君主口號。期間美媒CNN問泰皇，對改革皇室制度的示威者想說甚麼時，泰皇哇集拉隆功一開始回應「無可奉告」，及後補充：「我們都一樣愛他們。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd