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英媒爆威廉曾「中招」 一度呼吸困難

2020-11-03 列印
　　多位英國要人都曾染疫，英媒周日爆料指，英國皇位第二繼承人威廉王子都曾於今年四月感染新冠肺炎病毒，而且病情頗嚴重，一度呼吸困難。不過，威廉王子由於當時局勢「有一些重要的事情正在發生」，不想引起公眾恐慌及擔心，故沒有公開事件。據《太陽報》獨家報道，威廉確診對新冠肺炎病毒呈陽性反應後，馬上按照衞生部門的指引，留在諾福克郡的家中隔離檢疫，並接受皇室醫生治療，但他一度感到呼吸困難，身邊的人都不知所措。

　　不過，他仍按照原定安排，透過視像系統進行酬酢活動。據報，威廉在整個四月份進行了十四次電話和視像活動。



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