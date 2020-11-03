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秘魯馬丘比丘遺址重開　 舉行模擬古代謝神靈儀式

2020-11-03 列印
　　新冠疫情影響各地旅遊業，多個景點都關閉。而秘魯印加帝國遺跡馬丘比丘在關閉八個月後，於上周日重開。當局更舉行一系列模擬古時感謝神靈慶典的儀式，以慶祝重開。由網上片段可見，有疑似原住民的男子跪在草地上丟擲葉片占卜，及後樂師開始吹奏，而身穿長袖子的舞者，亦圍圈起舞。當局更為儀式加入科技投影元素，將不同的圖案及字句投影在石梯上。

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