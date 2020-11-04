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阿富汗大學恐襲 伊斯蘭國承認責任

2020-11-04 列印
　　阿富汗喀布爾大學當地時間周一遭武裝份子襲擊。據當地內政部證實，至周一晚為止，襲擊造成二十二人死亡（包括三名襲擊者在內），另有二十二人受傷。極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）宣稱承認責任，襲擊的理由是喀布爾大學的學生畢業後將為阿富汗政府工作。阿富汗總統加尼，譴責這是一次卑鄙可恥的恐怖主義行徑。還宣佈，阿富汗將舉行全國哀悼活動。

　　外媒指，一夥武裝份子周一十一時左右對喀布爾大學發動襲擊，他們闖入校園後肆意掃射。據美聯社稱，武裝份子偽裝成警察，進入校園。在進入校園後，他們衝進法學院大樓，並一度劫持了多名人質。而阿富汗安全部隊到場，並與武裝份子交火，並持續至當晚。期間校園內還發生多宗爆炸。最終三名武裝份子被擊斃。

　　這是近兩周阿富汗首都喀布爾發生的第二宗針對教育機構的襲擊。

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