荷蘭列車出軌 鯨魚尾雕像救司機一命

荷蘭鹿特丹市發生出軌意外。一列列車在終點站埋站時失控出軌，整個首卡車廂擱在車站外一座鯨魚尾藝術雕塑上，涉事的無載客列車司機並沒受傷，不過就驚出一把汗。事後已自行逃出車廂，並送院檢驗。由現場拍攝的照片和短片所見，涉事列車的車頭雖受到損毀，但仍能保持平衡擱在其中一條鯨魚尾藝術雕塑上面。而最神奇的是不但司機無事，連被撞那一條鯨魚尾也沒有損毀。



據報，那座「救人」的藝術雕塑名叫「鯨魚的尾巴」（Whale Tails），由荷蘭建築師兼藝術家斯特魯吉斯創作。雕塑共有兩條鯨魚尾，於二○○二年起就豎立該地，已有十八年歷史。斯特魯吉斯對事件感到驚訝，並表示會親自去現場拍照。







