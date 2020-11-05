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南韓首隻熊貓BB 取名「福寶」

2020-11-05 列印
南韓首隻熊貓BB 取名「福寶」
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　　大熊貓除了是中國的國寶外，亦是最佳的外交大使。南韓近日亦有首隻國內出生的大熊貓BB出現！經二十日的徵名活動後愛寶樂園終於公佈，大熊貓BB取名「福寶」，象徵「帶來幸福的寶物」。報道指，這次徵名活動中，「福寶」獲一萬七千票，得票最高。據參與活動的市民事後在網上表示，「福寶」這個名字「很符合熊貓寶寶可愛又圓潤的形象」、寓意「在艱難時期來臨的福星」、「希望福氣多多」。

　　其他徵名選項中，還有「辛辛」獲得一萬三千票，「超寶」和「星寶」各獲得八千票。

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