南韓首隻熊貓BB 取名「福寶」

螞蟻集團在上海和香港同步上市的計劃突然被煞停，即使有報道指上市計劃會在半年後捲土重來，但昨天螞蟻集團澄清沒有高層如此說過，整件事猶如向大半年以來的抽新股熱潮，潑了一盤大冷水。其實，在這個時間降溫亦是好事，令熱衷借孖展抽新股的市民可以稍為冷靜，不要以為搵快錢，易如反掌，是時候回歸審慎投資之道。 過去大半年，乘着A股回歸的熱潮，不少內地大企或概念公司來港尋求上市，掀起一浪又一浪的集資熱潮，集資額亦屢創新高，加上全球低息環境下，借孖展利息成本不高，市民參與抽新股，如果新股本身有實力或業務有前景，甚或有好的概念，都會受追捧，不少掛牌日上升幅度理想，令認購者即時有斬獲，也是抽新股熱...

2020-11-05