  • 2020年11月5日 星期四
  • 24º
  • 62%
熱門： 美國大選特朗普拜登螞蟻旺角命案

日報新聞 > 國際

愛琴海地震 救出107倖存者

2020-11-05 列印
■救援隊已從廢墟中救出107名倖存者。美聯社
Previous Next

　　愛琴海七級地震，已造成一百一十六人死亡，過千人受傷。據美媒美聯社報道指，土耳其伊茲密爾市的救援人員完成了對地震中倒塌房屋的搜索。據土耳其災難與緊急情況管理總統辦公室負責人穆罕默德·古洛格魯（Mehmet Gulluoglu）說，對伊茲密爾的十七處建築物進行了搜救行動。自上周五以來，救援行動一直在全力進行，已從廢墟中救出了一百零七名倖存者。該機構補充說，在地震中受傷的一千零三十五人中，有一百三十七人在周三仍然住院。

　　報道指除兩名在希臘薩摩斯島上喪生的青少年，所有地震受害者都在伊茲密爾遇難。據報此次地震中伊茲密爾市有建築物被夷為平地，或地板出現「薄餅」式斷裂。當局拘留包括承包商在內九人，並對六座建築物倒塌進行質詢及調查。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd