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法奧接連爆襲擊 英恐襲級別升至「嚴重」

2020-11-05 列印
　　近日歐州在恐怖襲擊陰暗下，在法國和奧地利接連遭受恐襲後，英國宣佈提升恐襲威脅級別至第二高的「嚴重」。外界擔心，這意味英國當前發生恐怖襲擊的可能性極高，不過內政大臣彭黛玲強調，並非基於任何特定威脅。內政大臣彭黛玲表示，將恐襲威脅級別由第三級的「顯著」，提升至第二高的「嚴重」屬於預防性質。她呼籲，公眾保持警惕，並向警方舉報任何可疑活動。警方反恐部門也促請國民警惕，並表明會加派警員在街上巡邏。

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