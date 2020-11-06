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軍人叛變　埃塞俄比亞瀕爆內戰

2020-11-06 列印
　　和平獎引發戰火。非洲埃塞俄比亞發生兵變，一批效忠該國北部提格雷行政區地方政府的軍人叛變，佔領一個軍營。去年獲頒發諾貝爾和平獎的埃塞俄比亞總理阿比（Abiy Ahmed）宣佈，該區進入緊急狀態，並下令政府軍發動攻勢，對付叛變軍人。傳媒形容這場武裝衝突把埃塞俄比亞推向內戰邊緣。

　　據報，阿比去年獲頒發諾貝爾和平獎時發表講話，曾譴責管治該區的提格雷人民解放陣線（TPLF）發動襲擊，指叛軍的襲擊行動造成大量死傷和財物損失。而他領導的政府內閣隨即宣佈在提格雷區頒佈緊急狀態令，為期六個月。

　　過去數月，雙方互相指責對方企圖出動軍隊製造流血衝突。周二中央政府更提議把解放陣線列作恐怖主義組織。

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