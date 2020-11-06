遭座頭鯨吞沒再吐出 兩女奇蹟生還

美國加利福尼亞州的阿維拉海灘周一發生一宗划艇觀鯨奇遇記，有兩名女子划橡皮艇靠近鯨魚時，被正在追逐魚群的鯨魚一口吞掉，不過該鯨魚旋即將她們及橡皮艇一同吐出來，現場人士立即施援，兩人丟失車鑰匙外，奇跡地沒有受傷。



有現場人士拍到她們被吞下的瞬間，當時兩人正划着黃色橡皮艇，突然一條座頭鯨衝出水面，張開大嘴鯨吞魚群，意外把兩人連同橡皮艇一起頂到空中，張口一吞。



不過座頭鯨很快將就將她們連橡皮艇一同吐了出來，最後兩名女子浮出水面，平安無事。



座頭鯨通常以磷蝦和小魚為食，且食道過窄，根本吞不下人類。但不幸涉入其捕食過程，有可能會受傷甚至死亡。



