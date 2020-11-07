  • 2020年11月7日 星期六
  • 24º
  • 61%
熱門： 美國大選特朗普拜登楊明艾莎尼

日報新聞 > 國際

Nikon將裁海外員工二千人

2020-11-07 列印
　　新型冠狀病毒疫情衝擊世界經濟，多間國際知名的企業都受影響。昨日再傳出日本大型光學儀器製造商尼康（Nikon），有計劃來年春季前，在海外地區裁員逾二千人，預計佔海外兩成員工。日媒引述日本調查Techno Systems Research的預測，本年世界數碼相機供貨量約八百萬部，按年大跌約五成。

　　受疫情影響，光學相機的需求急挫下，市場疲弱。Nikon公佈截至九月底，收入按年大跌近四成，而錄得經營虧損四百六十六億三千五百萬日圓，而經營溢利只有一百七十五億四百萬日圓。Nikon經營狀態已由盈轉虧。日媒引Nikon社長馬立稔和所言，為減省成本，Nikon在日本宮城縣工廠的數碼單反相機產能，將轉移至泰國工廠；並加快推進合併銷售公司。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd