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俄羅斯警突擊搜查 反對派領袖辦公室

2020-11-07 列印
　　八月疑中毒昏迷的俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼，其辦公室被俄羅斯警方突擊搜查，警方指搜查是針對基金會主任茲達諾夫涉及的刑事案件。有媒體引述反對派，指當局一度拘留納瓦爾尼。不過俄方否認過程中有拘留任何人。 據網上片段可見，大批警察於周四搜查納瓦爾尼位於莫斯科的反腐敗基金會辦公室。

　　多人入內後，有警員封上辦公室內閉路電視鏡頭。有報道指，警員是動用工具強行入內，搜查期間又沒收多種設備，如手提電腦。

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