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日進行「派遣敕使之儀」 傳達即將立皇嗣

2020-11-07 列印
　　日本皇室的「太子」之位相關的消息，向來都是外界的焦點。

  上月日方公佈將在本周日舉行立皇嗣之禮，向國內外昭告秋篠宮文仁親王為皇位第一順位繼承人。而周四日皇德仁就先為此進行「派遣敕使之儀」，即派遣使者前往伊勢神宮等處，傳達即將立皇嗣。日皇德仁於皇居的「竹之間」授予使者們用日本古語寫成的「御祭文」，派遣他們前往伊勢神宮、神武天皇陵，及昭和天皇陵宣讀「御祭文」。這個舉動稱為「派遣敕使之儀」。

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