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里昂東正教神父中槍 涉桃色糾紛非恐襲

2020-11-09 列印
　　上周一名希臘東正教神父在法國里昂市內被人開槍擊傷事件，經當局調查後於周六確定案件涉及私人恩怨。據涉嫌開槍疑兇承認，懷疑妻子與該名神父有染，於是向該名神父報復，不過無意殺死對方。《希臘城市時報》證實，神父手術後「狀況良好」。

　　不過，法國當局對恐襲仍保持緊張，法國總理卡斯泰警告，有伊斯蘭極端份子正在法國招攬新成員。更指出相關組織有海外勢力支持。

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