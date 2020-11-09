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英女皇首次戴口罩 出席公開活動

2020-11-09 列印
　　新冠疫情在英國反彈，引發二輪封城之際，英女皇伊利沙伯二世日前在倫敦出席陣亡將士悼念活動時，亦戴上口罩。據外媒指，這是自從新冠肺炎疫情爆發以來，女皇首次戴口罩出席公開酬酢活動。根據官方發佈的照片中，女皇於本月四日在倫敦威斯敏斯特大教堂出席儀式，向戰爭中的陣亡將士致意。女皇更戴了一個有白邊的黑色口罩。報道指，早前女皇疫情期間曾數次出席公開活動，都沒戴口罩。

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