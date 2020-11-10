泰警擬起訴違集會法示威者 重申水炮車射水沒有化學物

泰國周日的示威中警方出動水炮驅散反政府示威者。昨日泰國警方就事件回應，指打算起訴違反公眾集會法的示威者，至於將起訴那些人，警方正審查相關證據；另泰國警方重申，水中沒加入任何化學物質。而反政府示威者團體「自由青年運動」於社交媒體籲，泰皇及當局聆聽他們的訴求。



報道引述大都會警察總部對周日晚示威運動的總結，警方表示：「周日晚他們是依法向抗議者發出警告後，才向依然試圖衝擊警方防線的示威者的上空發射水炮。」更指「向天空噴水是為了壓制人群」，並表示「他們沒有直接噴射示威者的身體。」同時警方重申，水中沒有加入任何化學物質。



而反政府示威者團體「自由青年運動」的社交媒體上載了早前打算提交的請願信。信中呼籲，泰皇及當局聆聽他們的訴求。文中更表示「人民是否愛國王並不重要，他必須同樣愛他們」，又指出「如果國王可以與愛他的人交談，他還必須與不盡相同的人交談」。







