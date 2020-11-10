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SpaceX搭載四太空人升空

2020-11-10 列印
　　參與美國民營的太空探索技術公司SpaceX首次商業載人發射的四位太空人，已於上周日抵達美國太空總署甘迺迪太空中心。據報，四人預期於本月十四日搭乘SpaceX的載人龍飛船升空。

        該四位太空人沃克（Shannon Walker）、格洛弗（Victor Glover）和霍普金斯（Michael Hopkins），以及日本太空人野口宗一。四人將於軌道上留到明年春天，屆時他們的接替者將登上另一艘載人龍飛船到來。同時，貨運版本的龍飛船將繼續定期運送食物和補給予他們。而波音公司亦預計，明年夏天會搭載太空人進行首次載人飛行。

        這些商業載人的太空探索，對太空總署來言，標誌着常駐國際太空站的太空人，將開始有私人公司能提供輪換及接送服務。



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