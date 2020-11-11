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俄熊母子遭海軍擊斃惹眾怒

2020-11-11 列印
　　俄羅斯發生一宗野生熊母子爬上俄方潛艇被擊斃事件，惹公憤。多人在各大社交平台抨擊相關做法。而俄羅斯海軍則就事件極力辯護，聲稱除了此以外，別無他法。

　　於本月八日起網上流傳片段，該對野熊母子游泳並爬上潛艇，及後見到其中一隻熊中槍墮海。

　　據俄羅斯海軍聲明，證實相關事件在俄羅斯的遠東堪察加邊疆區的維柳欽斯克基地發生。軍方相信該對野熊母子是游泳過海灣，不過由於艇上的人員無法驅趕牠們，於是開槍。

　　數以百計的網民留言，指根本毋須要這樣做。

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