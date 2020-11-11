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疫情肆虐多國須封城 「lockdown」列年度生字

2020-11-11 列印
■今年疫情肆虐，多國都要封城防疫。網上圖片
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　　「年度生字」往往可以看到每年潮流的風向標，而美國科林斯英語詞典（Collins Dictionary）周一宣佈，把「lockdown」（封城）一字列為本年「年度生字」。今年新冠肺炎疫情肆虐期間多國都要「lockdown」，令它成為由年初至今最常見報的英文字。

　　根據該出版社提供的數字，二〇二〇年至今，「lockdown」一字的使用次數超過二十五萬次，比對上一年的四千次大幅上升。

　　哈珀‧科林斯出版社指出：「這是全球數以十億人的共同體驗，人人都在對抗新冠肺炎病毒傳播的過程中擔當一個角色。」因而本年入圍角逐年度生字的十個英文字當中，有六個都與全球衞生危機有關。

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