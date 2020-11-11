阿亞俄簽署停戰協議 亞示威者衝擊政府總部

阿塞拜疆和亞美尼亞的戰火仍未平息。阿塞拜疆早前聲稱，成功奪取了戰略城市舒沙。亞美尼亞總理帕西尼揚周一宣佈，已經與俄羅斯及阿塞拜疆簽署一項協議，結束這場戰爭。不過消息一出，數以千計示威者包圍亞美尼亞首都埃里溫的政府總部大樓，有數百人衝入內肆意搗亂及摧毀玻璃窗。以示抗議相關協議。



帕西尼揚沒有公佈該項協議的詳情，只形容這是一項「痛苦的協議」。他將於未來數天內向全國人民發表講話，作正式公佈。



舒沙市對當地人來說具有重大宗教意義，被稱為「納卡區的耶路撒冷」。該市落入阿塞拜疆手中，是自從阿、亞兩國九月開始交戰以來，最重要的一刻。



不過亞美尼亞政府一直否認舒沙市已經淪陷，聲稱該市的捍衛戰仍然持續。外界相信，亞美尼亞軍隊仍在斯蒂班納赫特死守，未知會否向舒沙市發動反攻。



